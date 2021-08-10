تعاون لتعزيز جودة الحياة للعمّال في أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

وقعّت دائرة تنمية المجتمع ومركز الإحصاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بشأن قياس جودة الحياة لفئة العمّال في المناطق العمالية بأبوظبي، لضمان الوصول إلى أرقام دقيقة وموثوقة، بناءً على اتباع أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية في مجال المسوحات، وذلك بهدف تمكينهم من المساهمة في المجتمع عبر تفعيل دورهم ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات المستقبلية.

حمد الظاهري

وقّع الاتفاقية المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعن مركز الإحصاء أحمد محمود فكري المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجهتين.

وقال المهندس حمد علي الظاهري: «إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع مركز الإحصاء لضمان تلبية احتياجات صناع السياسات ومتخذي القرار لدعم فئة العمّال بالمدن العمالية بأبوظبي، وفق معايير شفافة وفنية ومتطورة ذات جودة عالية، وهو الأمر الذي يتطلب توفير متطوعين من مركز الإحصاء تتولى الدائرة تقديم الدعم الفني لهم، خلال العمل الميداني، مثل إعداد الاستمارات اللازمة وقواعد المطابقة، وغيرها من متطلبات المشروع في جمع المعلومات من الميدان». وأضاف أن هذا المشروع يندرج تحت مظلة العمل المجتمعي الذي يعد من صميم عمل دائرة تنمية المجتمع، الأمر الذي يتطلب بذل جهود مشتركة، خاصة أن الفئة العمالية من أهم الفئات الفاعلة في مسيرة التنمية بإمارة أبوظبي، وتحظى باهتمام وأولوية قصوى من حيث تفقد أحوالهم والتعرف إلى احتياجاتهم، عبر جمع إحصائيات دقيقة تُسهم بفعالية في دعم مراكز اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين بيئات عملهم ورفع معدلات جودة الحياة العمال، مؤكداً أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز الشراكات والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من أجل تطوير القطاع المجتمعي في أبوظبي.

أحمد فكري

من جانبه، قال أحمد محمود فكري المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية المركز التي تهدف إلى دعم وتطوير نظام إحصائي شامل ومستدام لإمارة أبوظبي يلبي احتياجات واضعي السياسات ومتخذي القرار ومجتمع الأعمال من بيانات دقيقة وموثوقة، مضيفاً أن مركز الإحصاء-أبوظبي يحرص على التعاون المستمر مع شركاء العمل الإحصائي من منتجي أو مستخدمي البيانات الإحصائية.

وأوضح مدير عام «إحصاء أبوظبي» أن المركز يدعم هذا المشروع بتصميم عينة تمثل كافة شرائح الفئات العمالية، وتطوير وبناء الأدوات التقنية الإحصائية، وتنفيذ عمليات جمع البيانات وتحليليها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال المسوح.

وأكد حرص المركز على بناء هذه الشراكات التي تساهم في تعزيز قطاع الإحصاء والبيانات ومخرجاته، التي تعد من أهم أصول الثروة الوطنية في العصر الحالي، كونها تعزز تنافسية أبوظبي، وتعد من الأسس الهامة لحكومات المستقبل، حيث تتطلب التغيرات الاجتماعية السريعة بيانات حديثة ودقيقة.