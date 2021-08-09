«التغير المناخي والبيئة» توقع مذكرة تفاهم

دبي (الاتحاد)

وقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وجامعة الإمارات مذكرة شراكة بهدف تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتعزيز الابتكار الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقع المذكرة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. وترمي المذكرة إلى تعزيز التعاون وجهود البحث العلمي والتطبيقي بين الجهات الثلاث لتطوير منظومة زراعة النخيل وإنتاج التمور في دولة الإمارات، اعتماداً على مبدأ توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

