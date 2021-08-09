بلدية أبوظبي تنظم فعالية الهوية البيئية الإماراتية افتراضياً

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - بلدية مركز المدينة فعالية الهوية البيئية الإماراتية «افتراضياً»، وذلك ضمن فعاليات «عاصمتي»، بالتعاون مع كل من نادي تراث الإمارات والاتحاد النسائي العام.

وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز التراث الوطني البيئي والحفاظ على مكوناته، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذا التراث، والمساهمة في اطلاع المجتمع على حضارة الإمارات بما يتعلق بشتى النواحي البيئية والتراثية والاقتصادية، وقد تضمنت الفعالية ورقة عمل بعنوان (التراث والهوية الوطنية) تناولت دور نادي تراث الإمارات في الحفاظ على التراث، وتجسيد الهوية البيئية في جزيرة السمالية، بالإضافة إلى استعراض تطور البيئة الإماراتية، ومساهمة المرأة الإماراتية في البصمة البيئية، وفي ختام الفعالية تم فتح باب المسابقات الثقافية وتقديم جوائز تشجيعية للمشاركين.