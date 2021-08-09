«الدبلوماسية والقنصلية» في شرطة دبي تُنجز 16 ألف معاملة

دبي (الاتحاد)

كشف قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن إنجازهم لـ 16587 معاملة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، تمثل الاستفسارات 14824 معاملة منها، والبلاغات 1147 معاملة، وتبادل المعلومات بلغ 616 معاملة.

وأكد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن القيادة العامة لشرطة دبي تتميز عن الكثير من الأجهزة الشرطية في تنوع الأقسام والتخصصات فيها، وتتفرد بوجود هياكل تنظيمية مرنة وداعمة لمنظومة العمل الأمني، وتتضمن إدارات فرعية وأقسام نوعية تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وتعزز الأمن والأمان في المجتمع، وتقدم له خدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، وصولاً إلى جودة الحياة لكل فرد في هذا المجتمع.

وبيّن أن شرطة دبي ومن منطلق الحرص على تقديم أرقى الخدمات الأمنية للمجتمع، وتطبيق أفضل المعايير في التعامل مع الهيئات الدبلوماسية في الإمارة، وصولاً للشراكة المتميزة والهادفة وتحقيق الأهداف، أنشأت في العام 2010 قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، والذي حقق الكثير من الإنجازات الداعمة للعمل الشرطي والأمني.

وأضاف الجلاف، أن قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، أحد أهم الأقسام في شرطة دبي، لدوره الكبير في تعزيز التواصل والتعاون مع مختلف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والسفارات وضباط الارتباط، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ليعد بذلك حلقة الوصل الأهم بين شرطة دبي وهذه الجهات، وهو المسؤول عن تطوير علاقات التواصل والتعاون، ويساهم بشكل كبير في تعزيز سمعة شرطة دبي محلياً وعالمياً.

وتابع الجلاف: قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية أستُحدث بهدف رفع مستوى التنسيق مع القنصليات وضباط الارتباط، خصوصاً في مجال التعاون الجنائي الدولي وتطوير علاقات التواصل والتعاون في عملية تبادل المعلومات.