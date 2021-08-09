3290 قضية لـ«عمالية محاكم دبي»

دبي (وام)

استعرض القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، خلال اجتماعه مع قضاة المحكمة، نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمحكمة العمالية للنصف الأول من العام الجاري، وتم مناقشة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة باختلاف أنواعها واختصاصاتها القيمية والنوعية، وذلك لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول للجميع للوصول إلى رؤية محاكم دبي«محاكم رائدة متميزة عالمياً». وناقش رئيس المحكمة العمالية، خلال الاجتماع، نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمحكمة العمالية، حيث بلغ مؤشر معدل مدة الحكم من أول جلسة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، 82 يوماً، وبلغ معدل مدة الحكم في النصف الأول 97.8 يوم، وحققت المحكمة العمالية معدل مدة حكم من تاريخ التسجيل خلال الربع الثاني 101 يوم. كما تم مناقشة القضايا المسجلة والمحكومة ونسب معدل الفصل خلال العام الجاري، وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، 3290 قضية وعدد القضايا المحكومة 3320.. وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية خلال النصف الأول من عام 2021.. 6407 قضايا، وعدد القضايا المحكومة 7155.

محاكمة متهم للشروع في القتل

أحالت النيابة العامة في دبي أمس، متهماً آسيوياً اقترف جناية الشروع في القتل العمد، حيث شرع المتهم في قتل المجني عليها وذلك بأن فاجأها بحضوره من خلفها، وقام بلف قطعة قماشية على رقبتها، ثم شدها بقوة واستمر في خنقها قاصداً من ذلك إزهاق روحها إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو فقدانها للوعي واعتقاده بأنها فارقت الحياة، وتم إحالة المتهم والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بأشد عقوبة، وفقاً لمواد الاتهام. كما أحالت النيابة العامة متهماً آسيوياً نظم لعبة من ألعاب القمار في منزل أعد لهذا الغرض والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لغاية سنة 2020 وتم إحالة المتهم والدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بأشد عقوبة، وفقاً لمواد الاتهام، كما تم إحالة آسيوية حازت بقصد التعاطي علة مؤثر عقلي عبارة عن مادة بلورية بيضاء اللون بكيس بلاستيكي تزن إجمالياً 0.09 جرام لمادة ميثا مفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما تعاطت مؤثرين عقليين، وهما مركبا (امفيتامين وميثا مفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها، وتكون المتهمة قد اقترفت جنحتي حيازة مؤثر عقلي بقصد التعاطي وتعاطي مؤثرين عقليين.