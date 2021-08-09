«بقشة قيّظ» تنعش قلب الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تطلق «شروق»، (إحدى أكبر الوجهات السياحية التراثية في الدولة والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير) النسخة الثانية من «بقشة قَيّظ» التعليمية والترفيهية، والتي تناسب جميع أفراد العائلة لموسم الصيف.

تقدم البقشة عشرة أنشطة مختلفة ومتنوعة يقدمها قلب الشارقة، إذ إن جميع الأنشطة المقدّمة مستوحاة من التراث والثقافة المحلية، وسيتم إطلاق البقشة بشكل رسمي في 11 يوليو 2021.

وتتضمن الأنشطة في البقشة الرسم على الوجوه، طباعة رسومات المرجان على القماش، وصناعة الدمى القماشية، وفن الحناء، وصبغ الأقمشة وغيرها من الأنشطة الممتعة، وتم توفير شرح كامل برسومات توضيحية لخطوات الأنشطة، إلى جانب توفير مقطع فيديو لتطبيق الخطوات بشكل صحيح.

تتميز الأنشطة المقدّمة في بقشة قيّظ أنها تقدّم تذكاراً من قلب الشارقة في كل نشاط، وفي الوقت ذاته يتميز هذا التذكار بلمسة شخصية، فعلى سبيل المثال، نشاط صنع الدمى القماشية يتضمن استخدام كمية من الرمل المأخوذ من قلب الشارقة خصيصاً، ويمكن استخدام هذه الدمى بعد إنهائها للآلام والتقلصات العضلية.

أما في نشاط طباعة رسومات المرجان على القماش، فيتعلم الأطفال عن المرجان المستخدم في أروقة وجدران قلب الشارقة، وغيرها من الأنشطة التي تتضمن صناعة القوارب بعظم الحبّار وصناعة مجسّم على شكل جمل من السفافة.

ومن الأنشطة المتوفرة أيضاً في البقشة هي صناعة سيارة معدنية، والتي تم التعاون فيها مع «بيئة» لتوفير المواد المعاد تدويرها لصنع السيارة، إلى جانب كتيب عن النباتات المحلية والطبيعية الموجودة في دولة الإمارات، مع عدسة مكبّرة ليتمعن الأطفال اختلاف هذه النباتات واستخداماتها وأهميتها.