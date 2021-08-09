حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين محمد بن أحمد القاسمي نائباً لرئيس مجلس النفط في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم/27/ لسنة 2021م بشأن تعيين نائب لرئيس مجلس النفط في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لرئيس مجلس النفط في إمارة الشارقة ويُرقّى إلى درجة رئيس دائرة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.