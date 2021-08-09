رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة سنغافورة باليوم الوطني لبلادها

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة حليمة يعقوب. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لي سيان لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.