«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تدعم أسر الأيتام بنحو 250 ألف درهم

الشارقة (وام)

قدمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مساعدات بيئية خلال عام 2021 حتى نهاية شهر يوليو الماضي قدرت قيمتها بما يزيد على ربع مليون درهم، استفادت منها 31 من أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة بهدف توفير البيئة السكنية اللائقة والصحية بإقامة الأيتام وأسرهم وتعزيز روح التكافل والتعاون المجتمعي لتحقيق أعلى مستوى من الجودة في الخدمات المقدمة لأسر الأيتام. وتنوعت المساعدات البيئية المقدمة لأسر الأيتام والتي شملت المساهمة في توفير مستلزمات بيئية للمنازل وتقديم خدمات الصيانة لمساكنهم ضمن مشروع «جدران».

وأكدت منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي حرص المؤسسة على توفير خدمات بيئية لأسر الأيتام ضمن باقة من الخدمات التي تقدمها لضمان بيئة مناسبة لمعيشة الأيتام ، والمساهمة في توفير احتياجاتهم الأساسية بما يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية والعيش بكرامة وفق مفهوم الرعاية الشاملة ،حيث تخدم المؤسسة ما يفوق الألف أسرة في الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وتحرص الباحثات الاجتماعيات في المؤسسة على استقبال متطلباتهم المختلفة وتقييم أوضاعهم المعيشية ، والعمل على دعم الأسر المتعسرة مادياً . وقالت إن المؤسسة تبنت احتياجاتهم البيئية وأطلقت المشاريع والبرامج البيئية التي تدعم توفير البيئة الصحية واللائقة بإقامة اليتيم وجاء مشروع «جدران» ليمثل أبرز هذه المشاريع والذي أصبح مشروعاً أساسياً ودائماً ليخدم الجانب البيئي ويوفر المستلزمات الأساسية في منازل الأيتام.