«نبرد عليهم 2» تسعد 1000 عامل في دبي

عجمان (وام)

نظم فريق سفراء السعادة التطوعي برعاية الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وبالتعاون مع منصة متطوعين «إمارات»، ووزارة تنمية المجتمع، مبادرة «نبرد عليهم 2» في محطتها الثالثة بإمارة دبي، والتي تنظم بشكل أسبوعي حتى نهاية فصل الصيف، بمشاركة فعالة من أبناء الوطن وفق الإجراءات الاحترازية. حضر المبادرة، موزة الأكرف السويدي، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، وحصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع. وتهدف المبادرة لإسعاد الفئة العاملة في المواقع الإنشائية، ورسم البسمة على وجوههم، وتخفيف حرارة فصل الصيف عليهم، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة، وترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة ومجتمعها الأصيل، حيث تم توزيع المشروبات الباردة والمياه والمأكولات الخفيفة والكمامات على 1000 عامل. وشارك في المبادرة الخيرة ناصر الزعابي، مستشار قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، والمستشار عبدالله الشحي، الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، ومحمد العباسي، مسؤول أول إقليمي لمنصة متطوعين «إمارات»، وشريك السعادة المستشار بشار علي، عضو جمعية الإمارات للمحامين، وعدد من المشاركين من فريق سفراء السعادة التطوعي ومنصة متطوعين إمارات.