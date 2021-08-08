العين (وام)
أنهت جامعة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاستقبال طلبتها المستجدين والبالغ عددهم 3500 طالب وطالبة للعام الجامعي الأكاديمي الجديد 2021/ 2022م وفق إجراءات آمنة، وذلك من خلال إعداد برنامج إرشادي خاص «هجين» ينطلق يوم 15 أغسطس الجاري وتستمر فعالياته خمسة أيام.
وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري النائب المشارك لشؤون الطلبة أن الطالب هو محور العملية التعليمية، ما يتطلب توفير كافة المتطلبات مع بداية مرحلة جديدة لمواصلة التحصيل العلمي التي تختلف تماماً عن المرحلة السابقة للطالب ما قبل دخوله للجامعة، وحرصت إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة الجدد وفق الإجراءات المطبقة لمواجهة ظروف جائحة «كوفيد- 19»، وبما يضمن سلامة وصحة الطلاب واستمرار العملية التعليمية وفق المعايير الأكاديمية التي تضمن توفير البيئة الجامعية الآمنة لهم.
وأشارت إلى أنه تم إعداد خطة «هجينة» شاملة لاستقبال الطلبة الجدد الذين أتموا إجراءات التسجيل كافة، وعددهم 3500 طالب وطالبة في كافة التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، مع مراعاة كافة الجوانب والمتطلبات.