أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع رياح شديدة السرعة، ومن ضمن المناطق التي شهدت هطول أمطار العين ودبي والشارقة، إذ تهيأت فرصة لتكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، ما أدى لهطول الأمطار التي صاحبتها رياح نشطة وقوية السرعة، أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، عملت على تدني مدى الرؤية الأفقية. وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وسجلت أعلى درجة حرارة أمس في الدولة (50.1 درجة مئوية) في سيح السلم (دبي) الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي للدولة، وكانت أعلى درجة حرارة مسبقاً قد بلغت 51.4 درجة مئوية في مزيرعة سنة 2017.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً

إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل

الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، قد تكون

ممطرة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح

جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها تصل إلى 25 حتى

40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأشار المركز إلى أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً، كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو، خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47%، مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.