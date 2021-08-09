«تريندز» يطلق منصة تعليمية للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

دشن «تريندز للبحوث والاستشارات» منصة تعليمية حصرية تدار من Qwasar بالذكاء الاصطناعي، بهدف تخريج مهندسين ومتخصصين لديهم معرفة بالأساسيات العامة في مجالات علوم البيانات والخوارزميات وتطوير مهاراتهم، بما يعادل أو يفوق مهارات خريجي الجامعات ضمن ذات التخصصات، والتي يحتاجها التعلم الذكي وسوق العمل الرقمي المعاصر بوجه عام.

وأكد عمر محمد النعيمي، مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات» أن هذه المنصة جاءت من منطلق إيمان «تريندز» بمواكبة التطور بالتعليم، لبناء جيل قادر على وضع منصات تخدم المجتمع مستقبلاً وبناء برامج تعليمية تبنى على يد الشباب.

عمر محمد النعيمي

وأوضح أن المنصة التعليمية الجديدة تستهدف جميع المراحل وتمتد من 6 أشهر إلى 9 شهور كحد أقصى، مشيراً إلى أن المخرجات المكتسبة من منصة «تريندز» التعليمية: هي: «معرفة متعمقة بإنشاء الشبكات ومنصات الحوسبة والتخزين والأمن وقاعدة البيانات»، و«فهم مُحكم للبنية الهندسية للبرمجيات»، و«إعداد وصيانة البيئة السحابية المُتكاملة»، و«تقديم واستلام مراجعات أكواد البرمجة».

وأشار النعيمي إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات «السيليكون فالي» في الولايات المتحدة الأميركية على شراكة حصرية في الدولة لبرامجها الذكية: (تطوير حزمة البرمجيات المتكاملة)، و(هندسة البرمجيات)، و(هندسة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة)، و(هندسة علوم البيانات).

وأضاف أن سلسلة برامج ودورات «تريندز» التي تتم عبر «إدارة التدريب والمعرفة» تجمع بين الجانبين النظري والعملي، وتستهدف تنمية مهارات الإبداع والابتكار والتميز لتحقيق رؤيته ورسالته لاستشراف المستقبل بالمعرفة، وقد تم منح إحدى طالبات جامعة السوربون منحة دراسية لمدة ستة أشهر لأحد برامج الذكاء الاصطناعي المشار إليها.