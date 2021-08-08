«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينقذ حياة مريض بالسرطان

أبوظبي (وام)

أجرى فريق طبي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، بالتعاون مع زملائهم في الهند والولايات المتحدة الأميركية، عملية جراحية أنقذت حياة مريض من السرطان. وكان «راكشيث دوريسوا ميجودا» الذي لم يبلغ من العمر 17 عاماً عندما شخص الأطباء حالته بأنها إصابة بنوع نادر وعنيف من سرطان البطن، حيث كان يعاني من آلام شديدة في ظهره لأشهر عدة. وقام بزيارة مستشفى في بنغالور، وعندها كشفت الفحوص الطبية أنه مصابٌ بورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة «DSRCT»، ولم يتمكن الأطباء هناك من علاجه. وتمت إحالة المريض إلى الدكتور ياسر أكمل اختصاصي جراحة الأورام في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» لإجراء الجراحة لإنقاذ حياته، حيث وصل إليه في مارس 2021. وعمل فريق الجراحين في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» لأكثر من 16 ساعة، حيث استأصلوا ما يزيد على 50 ورماً سرطانياً من بطنه، منها ورمان كبيران حول البنكرياس وفي منطقة الحوض بجوار المثانة والمستقيم، وبعد استئصال جميع الأورام المرئية استخدم الفريقُ الطبيُّ المعالج جرعةً واحدةً من أدوية العلاج الكيميائي الساخنة أوصلوها مباشرةً إلى بطنه لتدمير أي خلايا سرطانية متبقية، لمنع تطورها إلى أورام أخرى. وبعد هذه الجراحة الناجحة عاد راكشيث إلى منزله في الهند، حيث يتابع حالته الصحية مع الأطباء المحليين الذين يقدمون له الرعاية الطبية.