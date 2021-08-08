انطلاقة جديدة لـ «زايد الإلكترونية» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تستعد مكتبة زايد الإلكترونية في أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، للانطلاق بحلة جديدة من خلال تحديث المكتبة، والتصفح مجاناً عبر روابط جديدة، والعودة إلى إطلاق الملتقيات باستضافة الأدباء والفنانين بعد فترة انقطاع بسبب جائحة كورونا.

وأكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، حرص المؤسسة على تفعيل أداء المكتبة الإلكترونية بعد أن تم إنشاؤها تحت مسمى «مكتبة زايد»، والتي تضم أكثر من 6 مكتبات ودور نشر دولية تشمل أكثر من 500 ألف كتاب إلكتروني، لتكون رافداً من روافد المعرفة في الإمارة، ولتحقيق مبدأ أمة تقرأ، ومد الجمهور بالأفكار والمعلومات التي تسهم في تدعيم قدراتهم ومهاراتهم، حيث حرص الفريق المعني في المكتبة على تزويد المنصة الإلكترونية بالكتب المتنوعة في مجالات عدة، وذلك حتى يجد القارئ متسعاً في اختياراته، ما ينمي مواهبه، آملة أن تكون المكتبة أحد روافد الثقافة والمعرفة في رأس الخيمة. وأشارت إلى أن المكتبة الإلكترونية، تحوي 500 ألف كتاب إلكتروني، وأكثر من 600 كتاب ورقي، وتم رفع عددها مؤخراً بكتب جديدة، لافتة إلى أن المكتبة عقدت اتفاقيات مع عدد من الجهات مثل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- رأس الخيمة، وسيتم من خلال التعاون معهم استضافة كتاب وأدباء، وعمل ملتقيات شهرية، لتكون المكتبة مكاناً للثقافة ومنهلاً للعلم بمختلف مجالاته. وأضافت أن المكتبة الإلكترونية عملت على تخصيص رابط إلكتروني يربط بينها وبين منصة «مدرسة» إحدى المنصات العالمية التي ينهل الطالب منها مختلف المناهج الدراسية وعدد من المدارس، مشيرة إلى أن المكتبة قامت بتخصيص فريق ولجنة لتفعيل البرامج والأنشطة وتزويد المكتبات الأربعة الموزعة على المدارس بكتب ومراجع جديدة، كما أن المكتبة تقوم بشكل دوري بتنظيم الدورات وورش العمل لتحفيز المواهب الإبداعية في الكتابة.