«طرق دبي» تنفذ 13 ألف عملية تفتيش على نقل الركاب

دبي (وام)

أجرت هيئة الطرق والمواصلات 13 ألفاً و669 عملية تفتيش على مختلف أنشطة نقل الركاب العاملة في دبي ومنها النقل بمركبات الأجرة والنقل الفاخر «الليموزين» والتأجير بالساعات، بالإضافة إلى نقل الركاب بمركبات غير مرخّصة في مناطق مختلفة من الإمارة، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقال سعيد البلوشي مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد تركّزت أهداف التفتيش حول الحفاظ على المظهر العام من الداخل والخارج لمركبات الأجرة والمركبات الفخمة ومركبات التأجير بالساعات، لأهمية التوجه الخدمي والسياحي للمدينة وضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات والحد من نقل الركاب بمركبات غير مرخصة بالإمارة»، وأوضح أن عمليات التفتيش المذكورة قد نتج عنها تحرير «626» مخالفة على مختلف أنشطة نقل الركاب بنسب متفاوتة وحسب الخطة الموضوعة، وقد أسفرت تلك العمليات عن «349» مخالفة لنقل الركاب بمركبات غير مرخصة «تهريب الركاب» من إجمالي المخالفات المحررة خلال الربع الثاني لعام 2021.