73 مخالفة جلوس الأطفال في المقعد الأمامي بأبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

بلغ عدد المخالفات المرورية التي سجلتها شرطة أبوظبي، للسماح لطفل من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145سم بالجلوس بالمقعد الأمامي للمركبة، 73 مخالفة، وذلك ضمن الإحصاءات المرورية الخاصة بالنصف الأول لعام 2021.

وأوضحت شرطة أبوظبي، أنه وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، فإن مخالفة السماح لطفل من سن العاشرة فما دون

أو من يقل طوله عن 145سم بالجلوس بالمقعد الأمامي للمركبة هي 400 درهم، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 5 آلاف درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها 3 أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

ودعت الآباء والأمهات إلى عدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية للمركبة من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم، تجنباً لوقوع المخاطر عند توقف السيارة بصورة مفاجئة، أو في حال وقوع الحوادث المرورية، وشدّدت على الانتباه لمخاطر وضع أطفالهم الصغار في أحضانهم أثناء قيادة المركبة لما يشكله ذلك من خطر كبير على سلامتهم.

وأشارت إلى ضرورة التزام قائدي المركبات بوجود مقاعد للأطفال داخل المركبات، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية وضمان السلامة والأمان للأطفال داخل المركبات، خصوصاً في ما يتعلق بركوب الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، حفاظاً على سلامتهم، وأكدت شرطة أبوظبي، اهتمامها المستمر بنشر الثقافة المرورية بالاشتراطات الوقائية والجلوس الآمن للأطفال بالمركبات، وحث السائقين على استخدام المقاعد المخصصة للأطفال بالمركبات، لوقايتهم من الإصابات في الحوادث المرورية.