الروح الإيجابية تنظم فعاليات صحية

دبي (الاتحاد)

نظمت مبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية، ومجلس أصحاب الهمم، مسيرة رياضية ضمن أنشطة أسبوع الصحة والرياضة في فعاليات «صيفنا مرح وسعادة».

وتضمنت الفعالية عدداً من الفقرات المصاحبة، منها استعراض لسيارات شرطة دبي الفارهة، وفرقة الدراجات الهوائية، ومشاركة من الشرطي منصور، والشرطية آمنة، إضافة إلى مسابقات ترفيهية، وسحوبات للحضور الذين توافدوا للمشاركة رجالاً ونساء وأطفالاً وأصحاب همم.

وأقيمت الفعالية في منطقة أم الدمن السكنية بمشاركة عدد من الإدارات العامة ومجالس الشرطة، ومستشفى فقيه الجامعي، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، مثل جمعية توعية ورعاية الأحداث.

وتأتي هذه الفعالية التي شارك فيها أكثر من 300 شخص ضمن فعاليات مبادرة الروح الإيجابية لعام 2021، الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتوفير حياة سعيدة في الأحياء السكنية، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والتأكد من حصول المشاركين على اللقاحات عبر تطبيق «الحصن»، أو إجراء فحص PCR، للتأكد من خلو المشاركين من الفيروس.