«قضاء أبوظبي» تنظم حفل تخرج افتراضياً لـ 3 دفعات متدربين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، حفل تخرج افتراضياً لثلاث دفعات من برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية، بمشاركة 78 متدرباً من مفتشي بلدية مدينة العين، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المفتشين وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يسهم في تطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة لرقابتهم.

وأفادت دائرة القضاء، بأن البرنامج التأهيلي لمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي البلديات، والذي تنفذه أكاديمية أبوظبي القضائية، يستهدف إكساب المشاركين المهارات المتكاملة لتمكينهم من تطبيق المستحدثات التشريعية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة التنموية في إدارة المرافق العامة، من خلال التطبيق الصحيح لمفاهيم الضبط الإداري ومبادئ وأحكام القانون، فضلاً عن المفاهيم الحديثة لأحكام الضبط القضائي التقويمي.

وأكدت الدائرة التزامها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، ولاسيما مع التوسع في تنفيذ البرامج التأهيلية عبر منصة أكاديمية أبوظبي القضائية للتعليم والتدريب عن بُعد.