«عربي أم القيوين» يتعاقد مع البرازيلي ميديروس

أم القيوين (وام)

أكمل النادي العربي في أم القيوين إجراءات التعاقد مع لاعب خط الهجوم البرازيلي أليكساندر ميديروس لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع نادي البطائح، لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي.

وأوضح عبدالله سالم قنزول المدير التنفيذي للنادي العربي أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً يعد من المهاجمين المميزين في دوري الدرجة الأولى ولعب في المواسم السابقة لفرق دبا الفجيرة وخورفكان والبطائح.

وقال إن النادي العربي يتطلع إلى رفع سقف تطلعاته في الموسم الكروي الجديد 2021-2022 إلى أعلى مما حققه خلال الموسمين الماضيين، بحيث يكون الفريق الأول مميزاً بالأداء ومحققاً لنتائج إيجابية، ومؤثراً في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

من جانبه عبّر اللاعب البرازيلي أليكساندر عن سعادته بالانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي.. متمنياً أن ينجح في تحقيق تطلعات إدارة وجماهير العربي في الموسم المقبل.