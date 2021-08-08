3 أنواع من النحل محظور استيرادها

سعيد أحمد (أم القيوين)

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 3 أنواع من النحل يحظر استيرادها للدولة.

وقال المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية بوزارة التغير المناخي والبيئة لـ «الاتحاد»، إن القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2002 في شأن استيراد نحل العسل، يحدد كافة إجراءات الاستيراد والسلالات المحظورة والوثائق المطلوبة، وكل ما يرتبط بعملية الاستيراد وتداول نحل العسل، لضمان خلوها من الآفات والأمراض قبل الإفراج عنها.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنظيم استيراد نحل العسل وفق ضوابط وشروط خاصة، وساهمت في تطوير عملية الاستيراد، لتكون خدمة إلكترونية، تقوم الشركات بالتقدم لها، مشيراً إلى أن الخدمة توضح كافة الاشتراطات المطلوبة لغاية الاستيراد والفحص والإفراج، ولفت إلى أن الأنواع المحظورة هي النحل الآسيوي، والنحل العملاق، وسلالة النحل الأفريقي، والتي تعتبر من أخطر الأنواع، مؤكدة أن استيراد نحل العسل يتم وفق ضوابط وشروط خاصة قبل الشروع في عملية استيرادها، ووفقاً للممارسات والمعايير الدولية، التي تتمتع بمواصفات عالية، وخالية من الآفات والأمراض، ولا تشكل خطراً.

وأضاف أن الاستيراد مسموح لنحل العسل، دون تحديد الكمية من جميع الدول، ويتم تركيز الشركات على استيراد سلالات نحل العسل الغربي، والذي يعرف بالاسم العلمي Apis mellifera، ويتم استيراده بشكل منتظم، ودائم من دول مختلفة من العالم وبالأخص من جمهورية مصر العربية.