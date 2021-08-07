عبدالملك بن كايد القاسمي يشيد بجهود صانع الأمل أحمد الفلاسي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجهود صانع الأمل العربي أحمد محمد النزر الفلاسي ومؤسسته للمبادرات الإنسانية.. مؤكداً أن شعب الإمارات جُبل على روح وقيم التطوع منذ القدم، ما عزز تماسك المجتمع ونهضته لتتواصل إبداعاته الإنسانية بروح العمل المؤسسي المنظم بإشراف الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في مجلسه، بسيح البريرات في رأس الخيمة، الفلاسي الحائز لقب صانع الأمل العربي لعام 2020، والذي قدم شرحاً عن جهوده ومؤسسته في صنع الأمل الإنساني وخاصة في القارة الأفريقية.

وأثنى معالي الشيخ عبدالملك القاسمي على جهود القيادة الرشيدة والمؤسسات الخيرية والتطوعية في تشجيع شباب اليوم على العمل التطوعي في شتى المجالات، ما عزز ظهور المؤسسات الأهلية الشخصية التطوعية التي تستلهم أفكار الأسر في صنع التطوع، ما يصنع التغيير الإيجابي نحو الأفضل للمجتمعات المحتاجة.