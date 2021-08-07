إطلاق الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية عبر منصاتها الرسمية «تويتر وإنستجرام»، وأوضحت الهيئة، من خلال صور شارحة لبطاقة الهوية الإماراتية الجديدة، بأن النسخة المطورة من بطاقة الهوية، تتميز بأنها بطاقة ذات جودة عالية وعمر افتراضي أطول، حيث تم استخدام مادة بولي كربونات لعمر يتجاوز 10 سنوات، كما تتميز بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة بأنها توفر حماية معززة للبيانات غير الظاهرة، وذلك من خلال القراءة عبر منظومة الربط الإلكتروني مع الهيئة، إضافة إلى ذلك توفر بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة صوراً شخصية مدمجة ثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال الطباعة الليزرية موثقة بتاريخ الميلاد، كما توفر النسخة المطورة حقولاً ورموزاً تعريفية مضافة من خلال البيانات المهنية وجهة الإصدار وفئات السكان، علاوة على ذلك توفر النسخة الجديدة لبطاقة الهوية الإماراتية خصائص فنية وتكنولوجيا متقدمة، وذلك عبر توفير شريحة بقدرة استيعابية أكبر وخاصية لاتلامسية لقراءة البيانات.