«خليفة للنخيل» تصدر كتاب المحفزات الحيوية لواحات النخيل

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتاب جديد بعنوان «المحفزات الحيوية من أجل الاستدامة الزراعية في النظام البيئي لواحات النخيل» باللغة الإنجليزية، للباحث الدكتور عبد الإله مديش، من جامعة القاضي عياض بالمملكة المغربية، تناول فيه مرض البيوض والجفاف والملوحة وقلة المادة العضوية بالتربة ومحتواها المعدني وانتشار كثير للآفات بصفتها من الأسباب الرئيسية لخسائر مزارع نخيل التمر. حيث يمكن معالجة هذه المشاكل من خلال استخدام الأسمدة الحيوية في إنتاج المحاصيل المستدامة.

من جهته، فقد أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بأن إصدار هذا الكتاب يهدف إلى نشر ثقافة نخيل التمر والابتكار الزراعي بين مختلف الفئات، وفق منهج علمي يساهم في تنمية المعرفة للنهوض بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

يقدم الكتاب البحث في إطار عملي ذي صلة بتحسين نمو شجرة نخيل التمر بشكل مناسب، وتلبية احتياجات إنشاء منتجات غير مكلفة، بطريقة محايدة للكربون وصديقة للبيئة لتحسين إمدادات سلسلة الغذاء والحفاظ على إدارة الواحات المستدامة، وزيادة غلة نخيل التمر في النظم البيئية في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة والمحاصيل الكامنة وراءها.