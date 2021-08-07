أصغر متطوعة بشرطة دبي تشارك في «صيفنا.. مرح وسعادة»

دبي (الاتحاد)

شاركت في مبادرة «صيفنا.. مرح وسعادة»، أصغر متطوعة ضمن فريق متطوعي مبادرة «الروح الإيجابية» في شرطة دبي، والبالغة من العمر 3 سنوات، والتي تحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المبادرة مؤخراً.

وشاركت الطفلة دانية خالد في «صيفنا.. مرح وسعادة» بالمساهمة في توزيع المياه والمشروبات والمظلات الواقية من الشمس على العمال في إحدى المناطق السكنية، حرصاً منها على المساهمة في إضفاء السعادة والفرحة وترك أثر إيجابي مع الفريق المشترك على المستهدفين من المبادرة.

وقالت فاطمة بوحجير المنسق العام لمبادرة روح الإيجابية في شرطة دبي، إن مشاركة الطفلة في المبادرة تأتي في إطار تشجيع وغرس روح التطوع لدى الأطفال، وتشجيعهم وتعريفهم ولو بالقدر البسيط من معرفة عن مفاهيم التعاون والتعاضد والعطاء، منوهة بأن دانية خالد مسجلة كمتطوعة في منصة «»متطوعين.إمارات«، علماً بأننا حريصون على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية التي تضمن سلامة المشاركين والمستفيدين من المبادرة.

من جانبه، قال خالد صالح، والد الطفلة دانية، إنه يحرص على تنشئة أطفاله على روح التطوع والتعاون وخدمة المجتمع، كون هذه الأمور تساهم في خلق جيل واع ونافع لمجتمعه، وإنه حريص على مرافقة دانية في كل مشاركاتها، ولديها العديد من المشاركات في التطوع والعمل الإنساني، منها توزيع وجبات إفطار الصائمين والعمال، والمشاركة في فعالية «صيفنا.. مرح وسعادة» في منطقة أم الدمن السكنية في دبي، وكذلك مشاركتها في اليوم العالمي للسعادة، وعالم مدهش.