انطلاق فعاليات «الأسرة والتطوير المهني» الصيفية

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الثالث للمنصة المجتمعية الصيفية، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في دورتها الثانية هذا العام بعنوان: «صيفنا متعافي»، حيث ستُنفذ ضمن محور الأسرة، وعلى مدى 4 أيام من الأحد إلى الأربعاء، مجموعة من البرامج والورش التوعوية والتدريبية لمختلف أفراد الأسرة تكسبهم مهارات ومعارف متنوعة تعزز من دورهم في محطيهم الأسري والمجتمع عامة، وذلك بالتزامن مع محور التطوير المهني.

ويستهدف محور الأسرة الفئات العمرية من 12 سنة فما فوق من مختلف أفراد المجتمع، حيث ستتيح المنصة في أسبوعها الثالث تعريف المشاركين على أساسيات الإسعاف الأولية ضمن برنامج «في كل بيت مسعف، وتثقيفهم ببرنامج الصحة الإنجابية، ومهارات التعامل مع كبار المواطنين، وورش توعوية للآباء والأبناء، بعناوين: «شباب 50» و«خبرتي» و«نصفي الآخر» و«للأبناء دور» والمجالس الاجتماعية وعدد من البرامج الداعمة لتعزيز دور أفراد المجتمع وتنمية خبراتهم ومهاراتهم، والاستفادة من ذوي الخبرة وكبار المواطنين.