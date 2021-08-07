8 خطوات لحماية سيارتك من السرقة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

مع حلول فصل الصيف وتوجه بعض الأسر إلى قضاء العطلة الصيفية خارج الدولة، قد تتعرض المركبة المركونة بالقرب من المنزل إلى السرقة في حال عدم اتباع جملة من التدابير اللازمة تتضمن 8 خطوات دعت إلى الالتزام بها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للحفاظ على المركبة وتجنب تعرضها إلى حوادث السرقة، والتي قامت بتعريف الجمهور بها، وذلك انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل في تعزيز الأمن والأمان.

عبدالله بن سلمان

وقال العقيد ركن عبدالله بن سلمان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة: إن هناك عدة خطوات لحماية المركبة من السرقة، الخطوة الأولى التأكد من عدم ترك المركبة في حالة تشغيل ولو لدقائق معدودة وأنت بعيد عنها، والثانية عدم ترك المركبة إلا بعد التأكد من إغلاق النوافذ بشكل محكم، والثالثة عدم ترك الأشياء الثمينة والمبالغ المالية أو المستندات العامة داخل المركبة.

وأضاف: بأن الخطوة الرابعة تتعلق بتجنب إيقاف المركبة لمدة طويلة في الأماكن النائية أو المهجورة، والخامسة عدم ترك أبوابها مفتوحة خوفاً من تعرضها للسرقة، والسادسة تجنب إيقافها وترك المفاتيح بداخلها وهي مركونة، والسابعة حفظ المفتاح البديل للمركبة في مكان آمن والثامنة تركيب أجهزة الإنذار لحمايتها من المخاطر، وفي حال الالتزام بتلك الخطوات لن تتعرض المركبة إلى السرقة.