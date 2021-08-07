6 موضوعات «برلمانية» خلال الفصل التشريعي الـ 17

ناصر الجابري (أبوظبي)

ناقش المجلس الوطني الاتحادي، 6 موضوعات عامة، خاصة بعدد من الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، وذلك خلال نصف الفصل التشريعي الـ 17، حيث أقر أعضاء المجلس مجموعة من التوصيات بشأن 5 موضوعات عامة خلال دور الانعقاد الماضي، كما ناقش الأعضاء موضوعاً عاماً واحداً خلال دور الانعقاد الأول.

وتضمنت الموضوعات العامة، الخدمات المقدمة لشركات الاتصالات، حيث أوصى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بتحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة بقطاع الاتصالات، وإعداد برامج تدريبية لتمكينهم من العمل في القطاع، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم، وزيادة البرامج التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات.

وشهدت مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، تقديم توصيات منها زيادة الدورات التدريبية التخصصية، خاصة في التعامل مع الأزمات والحرائق في المباني المرتفعة والأبراج الشاهقة، وتوفير المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث، وزيادة وتجديد مباني مراكز الدفاع المدني بما يتوافق مع التطور العمراني والكثافة السكانية، وتأهيل المراكز القائمة بشرياً وتكنولوجياً، وإنشاء نقاط في المناطق البعيدة عن المدن وفق الاحتياجات الفعلية، وتوفير نقاط الإطفاء والإنقاذ البحري في المناطق الساحلية.

وخلال مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، تضمنت التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء لاحقاً، إصدار نظام لتطبيق واشتراطات الدراسة عن بُعد، والتطبيق الفعال للائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في جميع مؤسسات التعليم العام والخاص في الدولة، بما يضمن حظر العنف المادي والمعنوي ضد الطالب والمعلم أو التهديد به، وإعفاء الطلبة من أصحاب الهمم من متطلبات بعض شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي.

وأوصى أعضاء المجلس ضمن مناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، بإعداد حملات توعوية لتوعية الصيادين بالتشريعات المنظمة لعملية صيد الأسماك بما يحقق الحفاظ على الثروات السمكية، ووضع مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الإمارات المحلية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية.

وقدم أعضاء المجلس، مجموعة من التوصيات بشأن جهود وزارة العدل في تطوير مهنة المحاماة، منها التنسيق والتعاون بين وزارة العدل ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية والأجنبية داخل الدولة، بتعيين محامٍ أو مستشار قانوني مواطن من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، في شأن رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين وربطها ببطاقة الهوية.