مدير «المرور والدوريات» لـ«الاتحاد»: 4 طرق رئيسية تخضع لتحسينات مرورية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة: إن الإدارة وبحسب التقرير الصادر من قبل فرع هندسة الطرق نفذت تحسينات في مجال متطلبات السلامة المرورية لأربعة مسارات واقعة في الإمارة. وقال في حواره مع «الاتحاد»: إن تلك التحسينات المرورية جاءت بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة تطوير البنية التحتية ودائرة الخدمات العامة برأس الخيمة وبلدية رأس الخيمة وغيرها من الجهات المعنية بالطرق.

وذكر أن الطرق التي شهدت تحسينات شملت شارع الشيخ صقر بن محمد القاسمي ابتداء من دوار الفانوس بالاتجاه إلى دوار المطار، حيث تمثلت أهم التحسينات في إغلاق عدد 16 مدخلاً للدوران للاتجاهين من الطريق، وإعادة تخطيط المسارات بالكامل بما يتوافق من متطلبات السلامة المرورية وحركة وحجم المركبات المستخدمة للطريق، بالإضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية الجديدة.

وأضاف: أن تركيب اللوحات الإرشادية، يأتي لتوعية وإرشاد مستخدمي الطريق من قائدي المركبات والمشاة بالتحذيرات الخاصة باستخدام المسار والسرعات المحددة وغيرها التي تسهم في ضبط أمن الطريق والحفاظ على سلامة كافة المستخدمين، بالإضافة إلى وضع اللوحات الخاصة بمنع وقوف الشاحنات على كتف الطريق.

وأشار العميد أحمد الصم إلى أن اللوحات تم وضعها بعد رصد إيقاف عدد من سائقي تلك الشاحنات والمركبات الثقيلة على كتف الطريق سواء لأخذ قسط من الراحة أو لغيرها من الأسباب الأمر الذي قد يعرقل حركة سير المركبات المستخدمة للمسار، ويتسبب في وقوع الحوادث المختلفة.

وذكر أن الطريق شهد كذلك صيانة دوار المطار ودوار الطويين ودوار خت بما يسهم في تقديم أفضل عناصر السلامة المرورية لكافة مستخدمي تلك المواقع مع صيانة الطبقة الإسفلتية لبعض أجزاء المسار.

ولفت أن الطريق الثاني الذي شهد تحسينات هو شارع محمد بن سالم القاسمي عبر إعادة تخطيط المسار بالكامل، وإغلاق المداخل والمخارج العشوائية الواقعة في الجزيرة الوسطية التي كانت تتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، بالإضافة إلى الحوادث المرورية المختلفة، وإضافة اللوحات الإرشادية على الطريق.

وأشار العميد أحمد الصم إلى وضع المطبات على دوار الجزيرة الحمراء وذلك لمساهمتها في التقليل من الحوادث ودعا قائدي المركبات إلى التقليل من حدود السرعة، مشيراً إلى أن شارع الجزيرة الحمراء من الطرق الحيوية التي تشهد مرور الأعداد المتزايدة من المركبات، بالإضافة إلى المشاة، الأمر الذي وجب العمل على اعتماد تحسينات مرورية مناسبة لحجم وأعداد المركبات المستخدمة للطريق.

انسيابية

قال مدير المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إن الشارع الثالث الذي خضع للتحسينات المرورية هو طريق مناطق البريرات والغب وشمل استحداث عدد من الدوارات التي تأتي للربط ين التقاطعات المتواجدة في المنطقة، والتي تسهل حركة ووصول المركبات والأهالي إلى وجهاتهم المختلفة، دون الحاجة إلى قصد المسارات البعيدة في ذلك، وإعادة صيانة بعض الطبقات الإسفلتية للطريق، والتي تأثرت بعوامل مختلفة، وإعادة تخطيط شامل للطرق الفرعية وتخطيط المسار. وذكر أن الشارع الرابع والأخير هو شارع الشيخ صقر بن محمد القاسمي «خورخوير» حيث تمثلت التحسينات في إعادة تخطيط المسارات وصيانة جزئية لطبقات الإسفلت ووضع المطبات بالقرب من الدوارات الواقعة بالقرب من المصانع وبالقرب من المناطق السكنية بشكل يسهم في سهولة انتقال وحركة مستخدمي الطريق وإغلاق مداخل ومخارج الدوران الخطرة التي تسببت في السابق في وقوع الحوادث المختلفة على الطريق.

وأكد أن تلك الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية بالطرق تهدف لتوفير شبكة طرق ومواصلات وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية، وذلك لضمان سلامة وأمن مستخدمي الطرق في إمارة رأس الخيمة، بشكل يسهم في انسيابية حركة السير والمرور ويقلل من الحوادث المرورية.