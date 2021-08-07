الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد، صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً وغرباً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار. وتكون حركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 14:43 والمد الثاني عند 00:40 والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 08:18.

في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 10:19 والمد الثاني عند الساعة 21:23 والجزر الأول عند الساعة 16:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:08.