هزاع بن زايد: زايد وضع أسس بناء دولة تصدرت المؤشرات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن ذكرى تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» حكم إمارة أبوظبي، يوم مفصلي، بدأت معه مسيرة التأسيس والنهوض ووضع أسس بناء الدولة وقيادة التحول التاريخي حتى حققت الإمارات مكانة متقدمة وباتت تتصدر المؤشرات العالمية.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «ذكرى تولي الشيخ زايد حكم إمارة أبوظبي، يوم مفصلي، بدأت معه مسيرة التأسيس والنهوض ووضع أسس بناء الدولة وقيادة التحول التاريخي حتى حققت الإمارات مكانة متقدمة وباتت تتصدر المؤشرات العالمية، وهذا بفضل رؤية الراحل الكبير الشيخ زايد التي وضعت الإنسان في صميم الخطط التنموية للدولة».