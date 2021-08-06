ورشة حكومة دبي تحقق 85% في الأرشفة الإلكترونية

أبوظبي (وام)

أكد الأرشيف الوطني أن التزام «ورشة حكومة دبي» بالمعايير العالمية التي يرعاها الأرشيف الوطني وتحقيقها نسبة 85% في الأرشفة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري من شأنه دعم مسيرة التحوّل الذكي في الدولة وصولاً إلى تطوير أرشيف مركزي مطابق للمواصفات والمقاييس العالمية.

وقال إن من شأن هذه الجهود دعم الخطوات التي يبذلها الأرشيف الوطني في الحفاظ على السجلات الحكومية وتأمينها للأجيال القادمة بصيغها المختلفة، ووفق المعايير والمواصفات الدولية في هذا الإطار.

ويعمل الأرشيف الوطني عن كثب مع المجالس التنفيذية بإمارات الدولة لتطبيق بنود القانون الاتحادي بشأن الأرشيف الوطني ولائحته التنفيذية حرصاً على حفظ وإتاحة التراث الوثائقي ومنع إتلاف السجلات الحكومية إلا وفق المعايير التي يحددها القانون. وأعرب الأرشيف الوطني عن الشكر والتقدير إلى ورشة حكومة دبي على تبنيها للنظام المتكامل لإدارة الوثائق الورقية والإلكترونية، مؤكداً العمل عن قرب مع السلطات المختصة في جميع إمارات الدولة والوزارات الاتحادية لتعميم عمليات التشخيص والمتابعة والدعم الفني والتقني.