جمارك دبي تنظم «لقاء الفرضة» مع كبار المواطنين

دبي (وام)

نظمت لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية في جمارك دبي، بالتعاون مع نادي ذخر التابع لهيئة تنمية المجتمع مبادرة «لقاء الفرضة» مع كبار المواطنين من منتسبي نادي ذخر.

شملت مبادرة «لقاء الفرضة» التي حضرها أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، ومديرو الإدارات في جمارك دبي، وسعيد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع، إقامة مجموعة من الفعاليات الرياضية، من ضمنها مباراة استعراضية لكرة القدم بين فريق كبار المواطنين وفريق جمارك دبي، بالإضافة إلى قيام مجموعة من كبار المواطنين بممارسة السباحة ومجموعة أخرى قامت بتدريبات على الـ«كروس فيت» بإشراف مدربين متخصصين.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم نادي ذخر على استضافة الحدث الرياضي وتقليد كبار المواطنين المشاركين في الحدث الميداليات التي قدمتها جمارك دبي تقديراً لهم.

وأكد أحمد محبوب مصبح أن هذه المبادرة تعتبر فرصة لرد الجميل لكبار الموطنين على جهودهم المخلصة في الفترة الماضية، مضيفاً أن التلاحم الوطني في دولتنا يحتم علينا الالتقاء بهذه الفئة في المجتمع، ومشاركتهم المناسبات الجميلة، واسترجاع الذكريات معهم في جو أسري مفعم بالحياة والنشاط.