الطقس صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (الاتحاد)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، بينما الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 00:01، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

وفي بحر عمان، أوضح أن الموج سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:46 والمد الثاني عند الساعة 20:38، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 03:30.