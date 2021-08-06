«كورونا» يعيد الاعتبـار لـ أون لاين

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قدمت جائحة «كوفيد- 19» بدائل أكثر سرعة وأماناً فيما يتعلق بعملية التسوق الإلكتروني التي تطرح المستلزمات والمنتجات بخدمات 5 نجوم، حيث التسوق آمن وسريع التصفح، واختيار المستلزمات بضغطة زر، والحصول على التخفيضات المتاحة «أون لاين»، ومن ثم إيصال المنتج إلى باب المنزل مستوفياً كافة التدابير الاحترازية دون عناء التوجه إلى المتجر الذي يستنزف الوقت والجهد. وأكد مستهلكون أن هذا التوجه الذي واكب الأزمة الراهنة عبر بدائل مرنة، قدمت خيارات مختلفة لتوفير المستلزمات المختلفة منها المتعلقة بالصيف والاستعداد لموسم السفر هو الأفضل، وقالت حنان الشحي: إنه في ظل استمرار جائحة «كوفيد- 19»، أصبحنا نتعايش مع الأزمة من كافة جوانبها، وأصبحنا نستخدم البدائل الإلكترونية في الحصول على مستلزمات الصيف والسفر من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة، والتي أتاحت لنا خيارات آمنة وسريعة ونحن جالسون في منزلنا نتصفح التطبيقات المتاحة عبر الهاتف بكل أريحية.

فيصل عليون

وذكرت أنها اعتادت على الشراء من التطبيقات الإلكترونية التي تقدم خيارات تصفح سهلة وعملية تسوق تنتهي في دقائق ودفع آمن وخدمات توصيل إلى المواقع المراد استلام المنتج مستوفية التدابير الوقائية دون حاجة قصد المتاجر التي قد تتواجد خارج إمارتها، حيث أصبحت تلك المتاجر تعي تماماً أهمية التطبيقات الإلكترونية التي تقدم منتجاتها للمستهلك في وقت قياسي. لم تختلف معها في الرأي هند الحمادي، التي أكدت هي الأخرى أنها ربة منزل ولديها 3 أطفال، وتتجه نحو شراء احتياجاتها الخاصة بمستلزمات الصيف من العديد من المتاجر، ومنها الملابس والأحذية وغيرها، لافتة إلى أن هذه الجائحة فرضت ظروفاً جديدة جعلت خيارات التسوق الافتراضي هي الأفضل من حيث وصول المنتجات آمنة إلى منازل المستهلكين. وأشارت إلى أن عملية التسوق تقدم المنتج ومواصفاته وتفاصيل استبداله في حال الرغبة في تغييره، حيث أصبحت عملية التسوق بهذه الطريقة في ظل الجائحة هي الخيار الآمن والسريع لجميع الأسر التي تحرص على التسوق الإلكتروني لتقليل تواجد المستهلكين في المتاجر، وتحافظ على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه أكد عمر الشحي، أن أفراد أسرته أصبحوا يفضلون التسوق «أون لاين» على قصد المراكز التجارية والأسواق التي تلزم الجميع بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر واستغراق الوقت المطول في البحث عن المنتجات والانتقال من محل إلى آخر، حيث تختفي تلك العملية بضغطة زر واحدة توفر كافة المستلزمات في سلة التسوق، وإيصال المنتج في اليوم التالي عبر التطبيقات الإلكترونية.

الحفاظ على حقوق المستهلكين

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أنها على اطلاع دائم بكافة العروض والتخفيضات المقامة عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية التابعة إلى المتاجر والمحال التجارية، وذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الغش التجاري.

وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، إنه مع قرب حلول مختلف المناسبات منها الأعياد والصيف والاستعداد لموسم السفر، تتجه أغلب المتاجر ومراكز التسوق إلى تنفيذ التخفيضات والعروض على المنتجات، الأمر الذي يتطلب الرقابة المستمرة لها من قبل الدائرة التي تسعى نحو التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيض ومصداقية منفذ البيع ومنع التلاعب.

ولفت إلى أنه يتوجب على المحال التجارية الراغبة في إجراء تخفيضات الحصول على تصريح من قبل الدائرة، ذاكراً أن الدائرة تعمل على الرقابة بمتابعة هذا النوع من التصاريح بعد إصدارها للتأكد من التزام المنشأة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدائرة لضمان عدم التلاعب بالأسعار وضمان مصداقية هذه العروض. ودعا المستهلكين إلى عدم التردد بالتواصل مع الدائرة في حال رصدهم أي غش أو تلاعب في أسعار المنتجات بعد إقامة التخفيض عليها، مؤكداً إلى توجهها نحو التحقق من السلع وأسعارها لضمان حقوق المستهلكين.