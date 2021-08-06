«الروح الإيجابية» تواصل مشاركاتها التوعوية والترفيهية

دبي (الاتحاد)

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة «الروح الإيجابية»، مشاركتها في عالم مدهش ضمن مفاجآت صيف دبي، عبر منصتها الكائنة في قاعة الشيخ سعيد 1 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تقدم وعلى مدار الأسبوعين القادمين، باقة متميزة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التوعوية والترفيهية للأطفال ومسابقات ثقافية، تعزيزاً لتحقيق أهداف المبادرة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، إن مشاركة «الروح الإيجابية» في عالم مدهش يعزز نشر أهدافها الرامية إلى توعية النشء بقيمها المجتمعية، كالتعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخرين وتقبلهم، إضافة إلى ترسيخ مجموعة من المفاهيم والرسائل التوعوية المختصة بحقوق الطفل ضمن أجواء ترفيهية تعليمية ممتعة.

وأكد أن شرطة دبي تحرص من خلال مشاركتها على توفير تجربة ثرية للأطفال مليئة بالتجارب المتفرّدة التي تساعدهم على التعلّم، وتكسبهم في ذات الوقت المعرفة الأمنية المجتمعية المطلوبة من خلال الأنشطة والفعاليات والشخصيات الشرطية المشاركة، وهو ما يدعم توجهات شرطة دبي الاستراتيجية في توفير بيئة آمنة قوامها جيل واعٍ بحقوقه وواجباته قادر على التعامل مع التحديات المستقبلية، والانخراط بإيجابية في محيطه المدرسي والاجتماعي.