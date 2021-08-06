«الإقامة الذهبية».. أجمل هدية

أبوظبي (الاتحاد)

توجت الإمارات رعايتها لجميع الأطباء المقيمين في الدولة، بمنحهم وأسرهم إقامة ذهبية طويلة لمدة 10 سنوات، ما يعزز شعورهم بالاستقرار، ويسهم في استقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالمياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتأتي اللفتة الكريمة من سموه، تقديراً لجهود أبطال خط الدفاع الأول وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، ومشاركتهم الكبيرة في مواجهتها ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.