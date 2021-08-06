الإمارات نموذج في رعاية «الجيش الأبيض»

أنور عبد الخالق (أبوظبي)

حظيت تضحيات العاملين في القطاع الطبي بالإمارات بدعم وتقدير كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي منذ الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا، وأُطلقت القيادة الرشيدة العديد من المبادرات الداعمة للعاملين في القطاع، منها العاجل مثل إتاحة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لـ«أبطال خط الدفاع الأول» من الفئات الأكثر تعاملاً مع المرضى كخطوة سباقة على المستوى العالمي، أظهرت من خلالها الدولة حجم العناية الفائقة التي توليها لتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة للأطباء والممرضين وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم. كما شملت مبادرات دعم خط الدفاع الأول إنشاء مكتب فخر الوطن لدعم العاملين في الخطوط الأمامية، بمن في ذلك موظفو القطاعات الطبية وغير الطبية والعاملون في منشآت القطاع الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة والطواقم الخدمية بمختلف تخصصاتها.

في إطار الدعم اللامحدود للكوادر الطبية وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح الإقامة الذهبية، لـ 212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، تقديراً لما قدموه من نماذج مشرفة لأعلى مستويات الالتزام المهني.

كما جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جميع الكوادر العاملة في «خط الدفاع الأول» بمثابة الشعلة التي فجرت الطاقات، وشحذت الهمم للمضي قدماً في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كوفيدـ 19».

وبتوجيهات سموه، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مكتب «فخر الوطن» مبادرة «حياكم» للمنح الدراسية لأبناء العاملين في خط الدفاع الأول بالقطاع الصحي في جميع أنحاء الدولة.

ووفق المبادرة حصل الطلبة على منح دراسية كاملة للدراسة في المدارس الحكومية، بدءاً من العام الدراسي 2020-2021 وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية، وذلك تقديراً لجهود وتضحيات آبائهم ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

وخصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في أبريل الماضي، الكادر الطبي برسالة شكر وتقدير، وصلت إلى أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من الطبيبات والأطباء في مختلف مواقع عملهم وعبر هواتفهم الشخصية في جميع أنحاء الإمارات.

وتقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي، أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي على عدد من المستشفيات في الدولة ولمدة ثلاثة أيام.

أما مجلس دبي الرياضي فأصدر ميداليات تحمل صوراً لأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني، كما أصدر «بريد الإمارات» بطاقة تذكارية مميزة يبرز تصميمها الكوادر الطبية من أطباء وممرضات وصيادلة وفنيي مختبرات ومسعفين، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي تستهدف تقديم الدعم الكامل والرعاية للعاملين في مختلف فروع القطاع الطبي.