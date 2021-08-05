4440 أسرة استفادت من أضاحي «الرحمة الخيرية»

رأس الخيمة (وام)

قالت مؤسسة الرحمة الخيرية برأس الخيمة، إن عدد المستفيدين من مشروع لحوم الأضاحي بلغ 4440 أسرة استفادوا من 1110 أضاح تم توزيع لحومها على الأسر داخل الدولة وخارجها خلال هذا العام. وقال عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للمؤسسة، إن مشروع الأضاحي يعد أحد الحملات الموسمية التي تلقي المؤسسة اهتماماً وحرصاً على معاونة المحسنين لتنفيذ هذه الشعيرة مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على تنفيذ حملة الأضاحي تعظيماً لشعائر الله واتباعاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في مد جسور التعاون للشعوب الصديقة التي تعاني من الظروف المعيشية الصعبة وترسيخ القيم الإنسانية التي تعكس ترابط مجتمع دولة الإمارات. وأكد الطنيجي أن نجاح الحملة في بلوغ أهدافها التي تم تحديدها مسبقاً دليلاً يعكس حجم الثقة التي تحظى بها المؤسسة لدى متبرعيها وأن حملة توزيع الأضاحي تمت ضمن معايير وإجراءات السلامة المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.