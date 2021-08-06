100 طبيب من مستشفى زليخة يحصلون على الإقامة الذهبية

دبي (الاتحاد)

حصل أكثر من 100 طبيب من «مستشفى زليخة» في دبي والشارقة على الإقامة الذهبية الحصرية التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتقوم على منح المستحقين من الأطباء وعائلاتهم إقامة ذهبية مدّتها 10 سنوات، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تعزيز قدراتها التنافسية كوجهةٍ عالمية مفضّلة للإقامة والعمل، وتطوير مهارات الأفراد من أهل الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى المساهمة في الازدهار الاجتماعي والنموّ الاقتصادي للدولة.

وتقديراً لتفاني الأطباء ودورهم الإنساني الفريد خلال مواجهة تداعيات جائحة «كوفيدـ 19» على مدى العامين الماضيين، أتاحت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأطباء المرخص لهم من قبل الهيئات الصحية الرسمية في الدولة التقدم للحصول على الإقامة الذهبية حتى سبتمبر 2022.

وكانت الدكتورة زليخة داوود، مؤسِّسة ورئيسة «مجموعة زليخة للرعاية الصحية»، حصلت في العام 2019 على الإقامة الذهبية، تقديراً للدور الذي لعبته في الدولة على مدى السنوات الـ 57 الماضية، منذ العام 1964، وانضمّ إليها العضو المنتدب طاهر شمس، والرئيسة المشاركة زنوبيا شمس، اللذان حصلا أيضاً على الإقامة الذهبية.

وتقدمت داوود وفريق الإدارة بالتهنئة لجميع الأطباء الذين جرى تكريمهم بمنحهم الإقامة الذهبية، وقال طاهر شمس: «ما حصلتم عليه هو ثمرة تقدير لسنوات الخدمة والعطاءات المتعدّدة التي قدمتموها لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد، وهو دليل على أنّ خبراتكم تساهم في الرصيد الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطب وكل ما يتصل به، وهذه الخطوة القيّمة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات تعكس الاهتمام الملفت للقيادة الرشيدة لتوفير أفضل مرافق الرعاية الصحية والخبرة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة». وقالت زنوبيا شمس: «يشرّفنا أن نحصل مراراً وتكراراً على دعم السلطات الصحية لدورنا في الوقوف إلى جانب أبناء المجتمع وتوفير خدماتٍ طبية عالمية المستوى لهم.