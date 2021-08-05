«الصحة» تستقدم خبيراً في طب الطوارئ للتدريب بمستشفى كلباء

دبي (الاتحاد)

استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استشاري طب الطوارئ الدكتور رالف بو شبل كطبيب زائر لتدريب الكادر الطبي بقسم الطوارئ في مستشفى كلباء على أحدث التقنيات المستخدمة في علاج الحالات الطارئة، في إطار تعزيز نطاق التدريب في خدمات قسم الأطباء الزائرين، مما يعزز جاهزية وفاعلية استجابة المستشفى للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والمخاطر الصحية، وذلك لأول مرة منذ استئناف نشاط برنامج الأطباء الزائرين بعد توقفه بسبب تداعيات جائحة كوفيد- 19، مما يعكس مرونة القطاع الصحي على تجاوز التحديات وقدرته على التكيف مع المستجدات ومواصلة تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وتميز.

وتندرج زيارة الخبير الزائر في إطار خطط الوزارة لتطوير خدمات طب الطوارئ وتعزيز تخصصاته المستحدثة ورفع كفاءة العاملين في قسم الطوارئ، والاطلاع على مستجدات الممارسات العالمية المتبعة في طب الطوارئ بمختلف الجوانب، وأهم وأحدث التطورات والتحديات وما يتعلق بالعناية بمرضى الطوارئ، بالإضافة لأحدث الابتكارات والأدلة العلاجية الداعمة للممارسات الطبية العالمية، وتبادل المعلومات والخبرات وتمكين كوادر طب الطوارئ في الوزارة.

وأكدت الدكتورة حليمة سليمان عبيد الزعابي، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى كلباء حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على استضافة خبرات عالمية من مختصين بخدمات تدريبية واستشارية في جميع المجالات الطبية، ومنها طب الطوارئ، للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وإعداد وتأهيل الكوادر الطبية التخصصية وتطوير معارفهم وقدراتهم.

وأشارت الدكتورة حليمة الزعابي إلى أهمية تعزيز القدرات التدريبية، وتمكين المهنيين الصحيين من مواكبة أحدث الوسائل العلاجية، وتقديم تجربة تدريبية قيّمة للمشاركين واطلاعهم على آخر التحديثات والإرشادات الجديدة في مجال طب الطوارئ، ما يسهم في تقديم خدمات علاجية وفق أفضل الممارسات العالمية، والحد من حدوث مضاعفات للمرضى في أقسام الطوارئ.