بلدية الحمرية تستقبل وفداً من كلباء

الشارقة (الاتحاد)

أطلعت بلدية الحمرية وفداً زائراً من بلدية مدينة كلباء على مختلف جهودها وما تبذله من أعمال إدارية وفنية في سياق مهامها المتواصلة لإدارة مرافق التابعة للبلدية وضمان حسن الأداء والوصول بكفاءة النظم إلى أرقى المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال بلدية الحمرية صباح أمس في مقرها بالحمرية وفداً من بلدية مدينة كلباء وذلك في إطار التعاون المشترك بين مختلف بلديات إمارة الشارقة لتعزيز العمل البلدي المشترك وتفعيل تبادل الخيرات ضمن دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة. واطلع وفد بلدية مدينة كلباء الزائر في إطار تنمية فرص التواصل الفعال على أوجه الاستفادة من التجارب المطبقة في بلدية الحمرية من مجالات إدارة المرافق الشاطئية والسلامة العامة بشكل عام.

وتعرف الوفد على الجهود المبذولة في مجال الرقابة والأمن ونظافة المدينة والمرافق العامة بالمنطقة من خلال الجولات التفتيشية والرقابية اليومية، والمحافظة على المكونات البيئية الحيوية بمنطقة الحمرية، ودور مفتشي البلدية في التعريف والإرشاد والتوعية وتعزيز التثقيف والتوعية لدى كافة المرتادين.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية حرصها على تعزيز التعاون المشترك بين مختلف بلديات إمارة الشارقة وبلديات الدولة بهدف تبادل الخيرات بما يفيد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، والتي تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تنمية أطر التعاون المشتركة.

وأكد أن هذا التعاون والتنسيق يعد هاما وحيويا بين مختلف الجهات العاملة في الشأن البلدي لما لذلك من غايات وطنية تتمثل في تطوير الخدمات بشكل دائم ومتواصل.