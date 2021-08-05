مدير عام بلدية رأس الخيمة: تنفيذ مشاريع حيوية في قطاع البنية التحتية

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن قطاع البنية التحتية يعتبر من القطاعات الحيوية ذات الأهمية في بلدية رأس الخيمة، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

ولفت الزعابي إلى أن دائرة بلدية رأس الخيمة تقوم بتخطيط المناطق «السكنية والصناعية والزراعية» حسب المخطط العام للإمارة، وتزويدها بشبكة طرق داخلية وربطها بالطرق الرئيسة التي تربط بين المناطق داخل الإمارة مع الإمارات الأخرى، مع ضمان تزويدها بجميع المرافق والخدمات من شبكات الماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكات مياه الشرب وشبكات الاتصالات، إضافة إلى ممرات المشاة ومواقف السيارات، كما تعمل على إدارة عمليات التنسيق والمتابعة الحثيثة لمشاريع البنية التحتية مع الجهات الداخلية والاتحادية، بما يضمن الانتهاء من الأعمال حسب الجداول الزمنية المعتمدة. وأشار إلى أن دائرة البلدية قطعت شوطاً كبيراً في تأسيس وتطوير والاستمرار في تحسين البنية التحتية بالإمارة من خلال إنشاء طرق تتواءم مع الرؤية الإستراتيجية للدولة في الحرص على صحة وسلامة مرتادي الطرق، إضافة إلى إنشاء طرق تقلل من شدة الحرارة، وتعزز الاستدامة البيئية، وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير شبكة طرق تضمن الكفاءة والجودة وتكون مزودة بإنارة مستدامة، مما يدعم توجهات الدولة بالاستعداد للخمسين سنة المقبلة. ونوه الزعابي إلى أن الدائرة حققت على مدار السنوات الماضية، وبدعم من القيادة الرشيدة وبالتعاون مع الجهات الاتحادية، إنجازات في شتى مجالات البنية التحتية من خلال التخطيط المتكامل وتصميم البنية التحتية للنقل حسب المواصفات والمقاييس، وبناء على دراسات معمقة، بما يضمن تطوير الطرق والوقوف على مدى فاعليتها ودورها في خدمة مستخدميها وتسهيل تنقلهم بين المدن الرئيسة، ومتابعة وتسهيل تنفيذ الطرق الاتحادية الرئيسة التي تربط إمارة رأس الخيمة بالإمارات الأخرى، وتربط المناطق داخل الإمارة ببعضها بعضاً «الطريق الدائري ومشروع قطار الاتحاد»، ومتابعة وتسهيل تنفيذ الطرق التابعة للإمارات الأخرى والإمارة ضمن حدود إمارة رأس الخيمة «طريق الشارقة خورفكان» وتطوير شبكة الجسور والأنفاق على الطرق الاتحادية والمحلية، مما يسهل الحركة المرورية على مستوى الإمارة «الجسر المعدني بمنطقة شمل والحائز على رقم جينيس القياسي كأكبر جسر فولاذي قوسي».

وسلط الضوء على المهام التي تقوم بها البلدية، ومنها تطوير عدد من الطرق المفردة لتصبح مزدوجة تدريجياً وحسب الحاجة، بناءً على مستوى وكثافة الحركة المرورية، وتنفيذ الطرق الثانوية التي تتفرع من هذه الطرق وتخدم مختلف النواحي المأهولة، وتطوير كفاءة الطرق وإعادة تخطيط علامات شبكة الطرق بالإمارة، وتحسين جوانب السلامة المرورية في الطرق، مما حقق تقدماً في مؤشر أداء السلامة المرورية وتأسيس نظام النقل العام داخل الإمارة من خلال الشراكة مع الجهات المختصة، وبما يضمن توفير مواصلات عامة لسكان الإمارة «المرحلة الأولى من مشروع النقل العام»، وتزويد الطرق على مستوى الإمارة باللوحات المرورية والإرشادية التي يحتاجها مستخدمو الطرق وتقييم الوضع الحالي للمرافق الخدمية على الطرق السريعة، وتحديد احتياجاتها وسبل تحسينها، ووضع التصور اللازم لتوفير استراحات على الطرق السريعة للشاحنات، وإنارة الطرق بالإمارة باستخدام مصابيح إنارة مستدامة وموفرة للطاقة وبقدرة إنارة عالية.

تصريف مياه الأمطار

أوضح الزعابي أن دائرة بلدية رأس الخيمة تعكف حالياً بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية على تنفيذ عدة مشاريع حيوية في الإمارة، فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار من خلال إنشاء وتطوير وصيانة السدود والخزانات المائية لاستيعاب مياه الأمطار «سد وادي نقب»، وتحويل مجاري الأودية الجبلية عن المناطق السكنية من خلال تخطيط قنوات تصريف مائية جديدة وتطوير قنوات التصريف المائية القائمة «قناة الرمس المائية»، وإنشاء وصيانة عبارات تصريف المياه بالمناطق الجبلية، بهدف تأمين مساكن الأهالي وشبكة الطرق من جريان الأودية خلال فصل الشتاء وصيانة الطرق.