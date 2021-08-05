«تخطيط الشارقة» تبحث تطوير المعاملات الإلكترونية

الشارقة (وام)

أكد المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة أهمية استمرار التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من كافة ممثلي القطاع الخاص بالشارقة، مشيراً إلى أن الطرح البناء للأفكار والاستماع المباشر للشركاء يسهم بشكل كبير في اتخاذ خطوات نظامية تقضي على كافة المعوقات الإجرائية خلال مراحل إنجاز المعاملات.

جاء ذلك خلال ورشة عقدتها دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أمس بمجمع الشارقة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لعدد من شركائها الاستراتيجيين وممثلي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة بإمارة الشارقة بهدف تقييم فعالية المعاملات الإلكترونية المقدمة لهم خلال فترة العمل عن بُعد وبحث استحداث آليات جديدة ومبتكرة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووجه المهيري بتنفيذ برنامج «عاجل» لرصد التحديات المعروضة خلال الورشة ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع كافة الشركاء الحكوميين والشركاء من القطاع الخاص.

من جانبه أشار المهندس حميدي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء بدائرة التخطيط والمساحة إلى أن ممثلي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات استعرضوا خلال الورشة عدداً من المعوقات التي واجهتهم خلال فترات العمل عن بعُد والتي تخص تقديم فئات محددة من المعاملات وقدموا حلولاً مقترحة لتسهيل إنجازها.