بلدية الفجيرة تحلل 2918 عينة غذائية

الفجيرة (الاتحاد)

استلم مختبر بلدية الفجيرة خلال النصف الأول من العام الجاري 706 طلبات فحص مخبري من المتعاملين، وقام بفصل وتحليل 2918 عينة غذائية وبيئية حسب المعايير والاشتراطات العالمية، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الفنية في مجال الفحوص الكيميائية والميكروبيولوجية، بهدف التأكد من جودة وسلامة العينات المتداولة، وللحفاظ على سلامة المجتمع.

وأثبتت نتائج الفحص المخبري أن 106 عينات غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة، لعدة أسباب سواء كيميائية أو فيزيائية أو ميكروبية.

تم خلال هذه الفترة إجراء عملية المسح وفقاً للخطة المعتمدة، كمسح الحموضة في العسل، ومسح مدى مطابقة عينات الآيس الكريم من الناحية الميكروبية، بهدف التأكد من جودة عمليات التخزين للمنتجات الغذائية خلال فترة الصيف في محال بيع المواد الغذائية والبقالات، وقد تم رفع النتائج والتوصيات لتكثيف الرقابة على أسواق الإمارة من قبل مفتشين قسم الصحة العامة.

ويقوم مركز مختبرات الأغذية والبيئة بدور مهم وفعال في استمرارية العمل على تقليص المخاطر الصحية الناجمة عن الأغذية والمياه من خلال عمليات الفحص والتحليل المخبري، وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وذلك لضمان جودة وسلامة الغذاء والمياه. وشارك المختبر في إجراء 59 فحصاً للجدارة لقياس والتحقق من كفاءة الفحوص المخبرية، وهي اختبارات عالمية لقياس كفاءة المختبر مقارنة مع المختبرات الأخرى المعتمدة وفقاً لايزو 17025:2017.

وتم إجراء 57 فحص جودة معلومة القيمة، إلى جانب الفحوص الداخلية الأخرى باستخدام المحاليل المعيارية وعدة المقاييس المعتمدة.