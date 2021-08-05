46% انخفاض الحرائق خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الإحصائية الصادرة عن القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، عن انخفاض معدل حرائق المباني والمنشآت بنسبة 46% على مستوى الدولة، خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني: إن وزارة الداخلية: في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والاهتمام الكبير الذي يوليه لجهاز الدفاع المدني، تعزز من جهودها من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وأضاف: يحرص الدفاع المدني على ترسيخ مفهوم الوقاية والسلامة لدى كافة أفراد المجتمع، مؤكداً أن انخفاض حرائق المباني والمنشآت خلال النصف الأول من عام 2021، نتيجةً لتبني جهاز الدفاع المدني مشاريع وأنظمة مبتكرة ومتطورة أسهمت في خفض أعداد الحرائق والوفيات الناجمة عنها، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2020 ، جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات بإلزامية تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية على مستوى الدولة.

وأوضح أن إطلاق مشروع كاشف الحريق للمباني والمنشآت «حصنتك» في عام 2018، كان له الأثر الكبير والواضح في خفض أعداد الوفيات الناجمة عن حرائق المباني والمنشآت بنسبة 62 %، خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بالنصف الأول للثلاث سنوات السابقة.

وأشار إلى أن من أهم الأسباب التي أسهمت في انخفاض الحرائق والوفيّات الناجمة عنها العام الماضي، هو زيادة الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع بأخطار الحريق وطرق الوقاية منها، وذلك من خلال خطة التوعية الرئيسية التي نظمتها القيادة العامة للدفاع المدني على مدار العام، والتي استهدفت جميع شرائح المجتمع، كما أسهم ارتفاع المشتركين في نظام حصنتك للمنازل السكنية إلى انخفاض الحرائق، حيث تم ربط 26 ألف و636 منزلاً بهذا النظام منذ انطلاق المشروع في عام 2018، وهو مؤشر يعكس تضافر الجهود المبذولة من قِبل الجهات المعنية بتطبيق القرارات وتنفيذه، والمسؤولية العالية التي يبديها ملاك المنازل السكنية.

وأكد اللواء المرزوقي، أن انخفاض معدل زمن الاستجابة والوصول لموقع الحادث والذي بلغ 6.07 دقيقة خلال النصف الأول من عام 2021، بنسبة تحسن 7.2% مقارنة بالنصف الأول للثلاث سنوات السابقة، ساهم بشكل فعّال ورئيس في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وانخفاض حوادث الحريق.