وفد «الداخلية» العراقية يطلع على إنجازات شرطة دبي

دبي(الاتحاد)

التقى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء ركن إياد عبد الحمزة بعيوي رئيس دائرة البحث الجنائي في وزارة الداخلية العراقية الشقيقة، والوفد المرافق له، في نادي ضباط شرط دبي. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الأمنية والشرطية، إضافة إلى استعراض الأمور التي تهم الجانبين وآخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية. واطلع رئيس دائرة البحث الجنائي في وزارة الداخلية العراقية على الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي، والخطط الاستراتيجية لقطاع البحث الجنائي.

وقال اللواء المنصوري إن تطوير العمليات والبرامج والمبادرات والخطط، يواكب أيضاً التحديات العالمية التي تواجه العمل الأمني من خلال تحليل الفجوات الداخلية والخارجية، لضمان تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي في مجال مكافحة الجريمة، والتوجه الدائم نحو استباقية تقديم الخدمات الشرطية، ومواكبة كافة المتغيرات والتحديات العالمية، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي.

واستمع وفد وزارة الداخلية العراقية الشقيقة لأهم الإنجازات العالمية والمحلية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والقضايا التي استطاع رجال التحريات والمخدرات فك رموزها إضافة إلى الخطط التطويرية التي تعدها لتحقيق الأهداف المنشودة في خفض معدلات الجريمة المقلقة.