«دبي القضائي» يحتفي بتخريج 42 منتسباً للنيابة العامة

دبي(الاتحاد)

احتفى معهد دبي القضائي بتخريج الدفعتين السادسة والسابعة من منتسبي النيابة العامة الذين بلغ عددهم 42 منتسباً أتموا جميعهم متطلبات دبلوم الدراسات القانونية، وذلك في إطار رسالته الهادفة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة. وتتناغم برامج المعهد مع رؤية القيادة الرشيدة ضمن خطة دبي 2021 من شأنها الارتقاء بالإمارة لمواكبة التغيرات المستقبلية.

وحضر حفل التخريج الذي أقيم في قاعة السالفة بمقر معهد دبي القضائي، المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد، وعدد من الضيوف الذين يمثلون النيابة العامة وكوادر المعهد.

وفي كلمته التي ألقاها أمام الخريجين، أعرب القاضي الدكتور جمال السميطي، عن تهانيه لجميع الخريجين الذين أتم كل واحد منهم 96 ساعة تدريبية، مشيداً بتفانيهم وحرصهم على الارتقاء بمهاراتهم، وقال: «إننا إذ نحتفي بهؤلاء الخريجين الذين أظهروا أعلى درجات الالتزام، نؤكد من جديد أننا ماضون في تحقيق رسالتنا الهادفة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، مع التطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة. ويكون ذلك كله من منطلق منظومة قيمنا المتمثلة في الثقة والاحترافية والتنافسية، وهي القيم ذاتها التي واكبت مسيرتنا منذ ما يزيد على ربع قرن».

ويبرز هذا البرنامج جهود المعهد الرامية إلى تحقيق هدفه الأول المتمثل في تطوير أو تعزيز كفاءات وطنية مؤهلة لتولي أعمال القضاء والنيابة. ويركز البرنامج أيضاً على تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين لتبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية، وتزويدهم بأحدث المعارف في المجالات المعاصرة، مثل الذكاء الاصطناعي».