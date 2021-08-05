شرطة دبي السياحية تنفذ توعية لموظفي الفنادق

دبي(الاتحاد)-

تواصل إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي تنظيم الفعاليات التوعوية لموظفي الفنادق، استعدادا لاستقبال «إكسبو دبي 2020»، الحدث الدولي الذي يمتد على مدار ستة أشهر من أكتوبر 2021 ولغاية أبريل 2022.

ونظمت إدارة الشرطة السياحية، محاضرة توعوية لموظفي فندق والدورف أستوريا دبي في نخلة جميرا، حول النصائح والإرشادات الواجب اتباعها مع سياح وزوار الإمارة، ودور الشرطة السياحية واتباع القوانين المحلية، استعداداً لاستقبال الملايين من زوار إكسبو دبي 2020.

وأكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية، أن المحاضرة ركزت على دور موظفي الفنادق المهم في توفير تجربة استثنائية لزوار إكسبو والدول المشاركة، ضمن هذا الحدث الدولي.