تعرف على طقس الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار نهاراً. وستكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند الساعة 23:22 والجزر الأول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:08.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:12 والمد الثاني عند الساعة 19:52 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثاني عند الساعة 02:51.